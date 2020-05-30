Умер трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу

https://static.news.ru/photo/6074c78a-a30d-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Бобби Морроу Фото: AP/ТАСС

Американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет. Об этом говорится на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Морроу умер в субботу, 30 мая. Причины его смерти неизвестны.

На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне Бобби Морроу завоевал три золота в беге на 100 метров, затем на 200 метров и в эстафете 4x100 метров, установив мировой рекорд.

За всю свою карьеру он установил 11 мировых рекордов.

Как ранее писал NEWS.ru, умер советский и российский режиссёр документального кино Владимир Коновалов. Ему было 84 года. О смерти артиста сообщается на сайте Союза кинематографистов. За время своей карьеры Коновалов снял более 100 фильмов о спорте.