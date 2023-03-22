Умер один из величайших игроков в истории НБА Умер двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Уиллис Рид

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В США умер двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола Уиллис Рид. Ему было 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

О причинах смерти бывшего спопртсмена не сообщается. Известно, что в последнее время Рид имел проблемы со здоровьем, в связи с чем не смог приехать в феврале 2023 года в Нью-Йорк на празднование 50-летия чемпионской команды «Нью-Йорк Никс» 1973 года.

На протяжении всей своей спортивной карьеры, с 1964 по 1974 годы, Рид выступал только за «Нью-Йорк Никс». В составе команды он дважды становился чемпионом НБА. За свою карьеру Рид набрал 12 183 очка. Номер 19, под которым он выступал, выведен из обращения в клубе.

В 1982 году Рид был введен в Зал славы баскетбола, в 1996 году его включили в список 50 величайших игроков за всю историю НБА.

Ранее сообщалось, что на 57-м году жизни скончался британский актер Пол Грант. Артист ростом 132 сантиметра известен по роли представителя расы существ эвок в серии фильмов «Звездные войны», также он сыграл гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

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