Умер легендарный баскетболист и глава клубов НБА Умер баскетболист и глава клубов НБА Джерри Уэст

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джерри Уэст

Американский баскетболист и глава клубов НБА Джерри Уэст скончался в 86 лет, сообщили в пресс-службе «Лос-Анджелес Клипперс». Известно, что силуэт спортсмена изображен на логотипе Национальной баскетбольной ассоциации.

Джерри Уэст — олицетворение баскетбольного мастерства и друг всех, кто его знал, мирно скончался сегодня утром, — говорится в пресс-службе клуба.

Баскетболист провел всю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Спортсмен является чемпионом НБА 1972 года и самым ценным игроком финала 1969 года.

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