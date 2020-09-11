Умер экс-глава Всемирного антидопингового агентства Фейхи

https://static.news.ru/photo/4639ceb6-f4ba-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Джон Фейхи Фото: Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи скончался в Австралии в возрасте 75 лет.

По словам гендиректора WADA Оливье Ниггли, Фейхи был «замечательным президентом и выдающимся человеком», который всегда действовал в интересах агентства и чистого спорта.

От имени всех, кто работал в совете учредителей WADA и различных комитетах, а также от имени руководства и сотрудников, бывших и действующих, я хочу передать наши соболезнования жене Джона, их большой семье и широкому кругу коллег и друзей. Да упокоится он с миром, — добавил Ниггли.

Фейхи занимал должность президента WADA в период с 2008 по 2013 год, после чего его пост занял британец Крэйг Риди. Фейхи получил профессию юриста и сделал политическую карьеру в Австралии. Он занимал должность министра финансов, был главой комитета, ответственного за подготовку заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сиднее в 2000 году.

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