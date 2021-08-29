Умер экс-глава МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Об этом говорится на сайте организации.

С большой печалью Международный олимпийский комитет (МОК) сообщает о смерти бывшего президента МОК Жака Рогге. Ему было 79 лет, — говорится в сообщении на сайте.

О причинах кончины спортивного чиновника на сайте МОК не сообщается .

Рогге возглавлял МОК в течение 13 лет — с 2001 по 2013 год. После завершения работы на посту главы организации он стал её почетным президентом.

В качестве спортсмена Рогге принимал участие в трёх Олимпиадах в парусном спорте. Также он был чемпионом Бельгии по регби и представлял свою страну в национальной команде.

Членом МОК Рогге стал в 1991 году и вошёл в исполком организации в 1998-м. В 1989–1992 годах возглавлял Олимпийский комитет Бельгии.

Ранее сообщалось, что голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча любительских команд против «Балтики-М» в Калининграде.