Умер экс-чемпион по боксу Леон Спинкс, побеждавший Мухаммеда Али

https://static.news.ru/photo/4bb87a7a-68d9-11eb-a5ea-96000091f725_660.jpg Фото: boxingscene.com

Боксёр-супертяжеловес Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание рак простаты, с которым он боролся 5 лет.

Спинкс на протяжении своей карьеры имел титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии Всемирно боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Также он являлся олимпийским чемпионом 1976 года.

Всемирную известность Леону Спинксу принесла победа над Мухамиедом Али, которую он одержал в феврале 1978 года. 36-летний Али намеревался после этого боя завершить карьеру. Он полагал, что легко победит и практически не тренировался. Для Спинкса это был лишь восьмой бой в профессиональной карьере. Он одержал победу раздельным решением судей.

После это поражения Али отложил завершение карьеры, усердно тренировался и победил в сентябре того же года в матче-реванше.

Спинкс несколько лет выступал на профессиональном ринге, но после проигрыша Ларри Холмсу в 1981 году в бою за титул WBC, его карьера пошла на спад. Причиной этого также стали алкоголь и наркотики.

На профессиональном ринге Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

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