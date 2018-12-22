USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C12:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем

imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Ушёл из жизни Анхель Агуадо, работавший в структуре мадридского «Реала» с 1956 года. Он был членом совета директоров клуба, сообщает пресс-служба команды.

Смерть Агуадо назвали невосполнимой утратой. Президент клуба Флорентино Перес также выразил соболезнования родным Агуадо.

«Во время работы Агуадо „Реал“ выиграл 40 титулов. Он до последнего был примером преданности и приверженности „Реалу“. Он внёс вклад в становление клуба лидером в мировом спорте», — говорится в сообщении.

Агуадо был членом руководства «Реала» с 2000 по 2006 год, а затем вернулся в число директоров клуба в 2010 году.


#футбол #реал #испания
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
спорт 12:15, 22 декабря 2018
Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой
спорт 20:06, 21 декабря 2018
ЛДПР назвала своего кандидата на выборы президента РФС
спорт 20:02, 21 декабря 2018
Тарасова рассказала о причинах провала Медведевой на ЧР
Лента новостей
происшествия 12:54
Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 12:37
США выделят Украине деньги на очередную провокацию
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
общество 12:26
Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд
происшествия 12:25
Режим повышенной готовности ввели в Саратове из-за аварии
спорт 12:15
Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой
экономика 12:13
Железнодорожники Украины остались без запчастей из РФ
общество 12:12
Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
в мире 11:59
Украинцев лишили донорских органов
Другие новости
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
спорт 12:15
Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой
спорт 07:28
WADA приостановило работу в московской лаборатории
спорт 22:45
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top