Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем

Ушёл из жизни Анхель Агуадо, работавший в структуре мадридского «Реала» с 1956 года. Он был членом совета директоров клуба, сообщает пресс-служба команды.
Смерть Агуадо назвали невосполнимой утратой. Президент клуба Флорентино Перес также выразил соболезнования родным Агуадо.
«Во время работы Агуадо „Реал“ выиграл 40 титулов. Он до последнего был примером преданности и приверженности „Реалу“. Он внёс вклад в становление клуба лидером в мировом спорте», — говорится в сообщении.
Агуадо был членом руководства «Реала» с 2000 по 2006 год, а затем вернулся в число директоров клуба в 2010 году.