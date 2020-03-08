Скончался победитель Паралимпиады 2012 года по лёгкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев. Ему было 34 года.
Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по лёгкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева, — говорится в сообщении пресс-службы ПКР.
Комитет выразил соболезнования родным и друзьям спортсмена. Причина смерти не сообщается.
Кегелев входил в состав сборной России до 2019 года. Он также был награждён орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения.
Как писал NEWS.ru, спортивный директор британской велокоманды Мирового тура Team Ineos Николя Порталь скоропостижно скончался на 40-м году жизни от остановки сердца.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен