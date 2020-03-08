https://static.news.ru/photo/32d68c7a-cb61-11e9-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Скончался победитель Паралимпиады 2012 года по лёгкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев. Ему было 34 года.

Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по лёгкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева, — говорится в сообщении пресс-службы ПКР.

Комитет выразил соболезнования родным и друзьям спортсмена. Причина смерти не сообщается.

Кегелев входил в состав сборной России до 2019 года. Он также был награждён орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения.

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