Умер бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Экс-президент Федерации конного спорта России Буденный умер на 80-м году жизни

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Михаил Буденный

Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный скончался на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба организации. Причины смерти сына легендарного командира Первой конной армии Семена Буденного не раскрываются.

С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного. Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене, — говорится в сообщении Федерации конного спорта РФ.

Буденный был главой национальной конноспортивной федерации с 1984 по 1993 год. Кроме этого, он был членом Бюро Международной федерации конного спорта, благодаря чему смог внести значительный вклад в становление конного спорта в России. Дата и место прощания с Буденным будут объявлены позже.

Ранее стало известно о смерти троекратного призера Олимпийских игр заслуженного тренера РСФСР по спортивной гимнастике Сергея Диомидова. Его не стало на 81-м году жизни. В Федерации спортивной гимнастики России заявили, что имя Диомидова вписано в историю отечественного спорта «золотыми буквами».