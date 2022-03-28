Умар Саламов оценил шансы Бивола на победу в поединке с Альваресом

Российский боксёр полутяжёлого веса Умар Саламов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился ожиданиями от поединка между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. Бывший обладатель пояса по версии IBO уверен, что у россиянина есть все шансы на победу, но его смущает факт, что мексиканец сам выбрал Бивола в качестве соперника.
Думаю, Бивол может выиграть. У него всё есть для этого, но Альварес его выбрал сам. <…> Он должен выиграть, потому что мексиканец всегда сам подбирает себе соперников. Я уверен, что Дима может победить, он реально может переиграть Сауля и выиграть, но одно «но». Альварес его выбрал сам. Поэтому ощущение, что выиграть должен он, хотя не знаю как. Поэтому 50 на 50, – сказал Саламов.
Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью.