Умар Саламов оценил шансы Бивола на победу в поединке с Альваресом

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что угрозы иностранным баскетболистам действительно поступали, но игроки не сообщали, из каких стран с ними связывались. Так он прокомментировал слова бывшего форварда клуба Торнике Шенгелии, рассказавшего о том, что он получал угрозы, когда находился в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Мне сложно представить, о каких конкретно угрозах семье в Москве говорит Торнике. Известно другое: Шенгелии, литовским и польским легионерам российских клубов и их семьям поступали угрозы по телефону и в...