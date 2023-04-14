Украинским спортсменам официально запретили соревноваться с россиянами

Фото: Italy v Ukraine Francesco Mazzitello/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинским спортсменам приказом Министерства молодежи и спорта страны запретили соревноваться с россиянами. Соответствующий документ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии, — говорится в приказе.

В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных.

Согласно приказу, чиновники министерства должны отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

31 марта стало известно, что украинским спортсменам запретили участвовать вместе с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян, не поддержавших СВО. В то же время МОК предложил не разрешать участвовать в состязаниях спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ.