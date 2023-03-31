Атлетам с Украины запретили участвовать с россиянами в отборе на Олимпиаду Украинским спортсменам запретили участвовать вместе с россиянами в отборе на Олимпийские игры-2024

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Марина Бех-Романчук (Украина)

Украинским спортсменам запретили участвовать вместе с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщил изданию «Суспільне Спорт» член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов. Он считает, что в противном случае федерацию могут лишить статуса национальной. Решение было одобрено правительством Украины.

На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального, — заявил Немчинов.

Ранее спортивный обозреватель и комментатор Алексей Осин объяснил, что Международный олимпийский комитет не допускает российских спортсменов к участию в Олимпиаде, потому что ему не нравится политика Москвы. По его словам, россиян таким образом наказывают за национальность.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян, не поддержавших СВО. В то же время Международный олимпийский комитет предложил не допускать до стартов спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности РФ.