Украинский спортсмен подтвердил нарушения в их антидопинговом агентстве

Украинский легкоатлет Игорь Главан прокомментировал публикацию отчёта о расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). По словам ходока, в стране существовала схема, при которой спортсменов заранее оповещали о проверках на допинг.

Могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года — с момента, когда к нам пришёл старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать, — приводит слова Главана канал «Настоящее время» (признан властями РФ иноагентом).

Спортсмен добавил, что та же схема работала и на заграничных сборах. Но речь идёт только о национальных допинг-контролях. Допинг-контроль WADA осуществлялся без предупреждения.

27 октября руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку на фоне выявленных WADA нарушений.

О том, что Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA, сообщалось 27 октября. По данным WADA, украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.