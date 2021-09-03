Украинский паралимпиец снова не стал фотографироваться с россиянами

Украинский паралимпийский атлет Игорь Цветков, завоевавший серебряную награду в беге на 200 метров на Паралимпийских играх в Токио снова отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в субботу, 4 сентября. Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов стал чемпионов на дистанции 200 метров с результатом 23,00 секунды. Украинец отстал от него 0,04 секунды. Третьим стал ещё один россиянин Артём Калашян с результатом 23,75 секунды.

На церемонии награждения, когда спортсмены с медалями традиционно делают общее фото, Цветов не подошёл к россиянам на пьедестале. Российские спортсмены фотографировались вдвоём, а украинец стоял отдельно.

Это уже второй подобный случай. Первый произошёл 30 августа после финала в беге на 100 метров. Тогда места распределились аналогичным образом. На церемонии награждения Цветов не стал фотографироваться вместе с россиянами. Тогда он сообщил, что сделал это «из уважения к Украине».

В свою очередь, поступок украинца Международный паралимпийский комитет объяснил отсутствием у Сафонова и Калашяна масок: согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, Цветов имел право не фотографироваться с российскими спортсменами.