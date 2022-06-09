Украинский гандбольный клуб примут в чемпионат Германии

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский мужской гандбольный клуб «Мотор» из Запорожья получил приглашение в чемпионат Германии, сообщает Handball-World. Команда сможет начать выступление в следующем сезоне во второй бундеслиге.

По информации источника, команда получит гостевой статус, однако окончательное решение о допуске клуба к чемпионату ещё не принято. Ожидается, что «Мотор» будет проводить домашние матчи в Дюссельдорфе и станет 20-й командой в чемпионате.

Запорожцы в нынешнем сезоне играли в Лиге чемпионов, но были вынуждены прекратить выступления в турнире в конце февраля. «Мотор» рассчитывает вернуться в еврокубки в следующем сезоне с помощью специального приглашения.

В январе мужская сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь со сборной России в одном самолёте из-за опасений заразиться коронавирусом. Команды участвовали в предварительном этапе чемпионата Европы.