Украинский футболист Ордец не разорвал контракт с московским «Динамо»

Читайте нас в Google Новости

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец продолжать жить в Москве. Футболист не выступал за команду в этом году, но не стал разрывать контракт, сообщает Metaratings.ru.

Издание отмечает , что Ордец находится в постоянном контакте с руководством московского клуба, которое рассчитывает на услуги футболиста в следующем сезоне.

С начала спецоперации на территории Украины российские клубы покинули защитник Ярослав Ракицкий и тренер Андрей Воронин. При этом защитник «Локомотива» Марк Мампасси и тренер «Зенита» Анатолий Тимощук продолжают работать в своих командах.

В розыгрыше нынешнего сезона Российской премьер-лиги Ордец провёл 18 матчей и забил один гол.

После 25 туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Московский клуб отстаёт от лидирующего «Зенита» на три балла.