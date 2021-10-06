Украинский депутат Беленюк продаст завоеванную в Токио золотую медаль

Депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк решил выставить на продажу золотую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде в Токио. Эту информацию борец греко-римского стиля сообщил на Facebook.

Депутат рассказал, что он собирается провести аукцион и продать медаль. Вырученные деньги Беленюк намерен потратить на благотворительные цели.

По словам олимпийского чемпиона, с его медалью уже успели многие сфотографироваться. Он назвал эту награду честью и гордостью страны. Беленюк подчеркнул, что он благодарен Богу и команде за то, что ему удалось привезти единственную золотую медаль для Украины.

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио заняла в общем медальном зачёте 44 место, завоевав в общей сложности 10 медалей: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отнесёт Крым к составу России на карте, когда полуостров признают российским официально. Сам Колосков с нынешней позицией УЕФА не согласен.