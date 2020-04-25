Украинский биатлонист упрекнул Россию в господдержке употребления допинга

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил о наличии в России системы государственной поддержки применения спортсменами допинга.
По словам чемпиона мира 2019 года, россияне пожинают плоды наглости, так как международное сообщество устало от «тонн лжи и фейков, которые распространяет страна». Кроме того, по мнению Пидручного, у России заканчиваются деньги, чтобы «отмазываться»,
Ранее NEWS.ru писал, что исполком WADA 9 декабря наложил санкции на российский спорт в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди прочего ограничения предполагают четырёхлетний запрет на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и с какой-либо государственной символикой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен