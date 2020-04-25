Украинский биатлонист упрекнул Россию в господдержке употребления допинга

https://static.news.ru/photo/5e26a0cc-870e-11ea-83cf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Пидручный Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил о наличии в России системы государственной поддержки применения спортсменами допинга.

По словам чемпиона мира 2019 года, россияне пожинают плоды наглости, так как международное сообщество устало от «тонн лжи и фейков, которые распространяет страна». Кроме того, по мнению Пидручного, у России заканчиваются деньги, чтобы «отмазываться», передаёт Tribuna.com.

Ранее NEWS.ru писал, что исполком WADA 9 декабря наложил санкции на российский спорт в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди прочего ограничения предполагают четырёхлетний запрет на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и с какой-либо государственной символикой.