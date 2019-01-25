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Украинский биатлонист остался доволен работой сервисёров

Дмитрий Пидручный Союз биатлонистов Украины

Дмитрий Пидручный

спорт [ версия для печати ]

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, занявший в спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) 19-е место, заявил, ему пришлось дистанцию бежать на зубах.

«Бежать здесь тяжело. В середине второго круга мышцы начали закисляться и пришлось бежать на зубах. Рад, что более-менее получилась стрельба. Всего один промах. Я не старался стрелять быстро, просто так получилось», — приводит слова Пидручного корреспондент News.ru.

Он добавил, что функционально чувствовал себя нормально.

«Лыжи ехали классно, были хорошо подготовлены, но в конце меня не хватило на пару километров. У нас наладился диалог с сервис-бригадой. Даже если есть какие-то проблемы с лыжами, мы их обсуждаем и вместе ищем пути решения. Но в целом оценю своё выступление на четверку», — сказал он.

После декабрьских этапов Пидручный жаловался на подготовку лыж в сборной Украине и работу российских сервисеров.

Как сообщалось, победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бё.


#биатлон #ДмитрийПидручный
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