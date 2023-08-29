Украинские киберспортсмены снялись с ЧМ из-за допуска россиян Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная Украины отказалась от проведения матча нижней сетки плей-офф чемпионата мира по версии Международной федерации компьютерного спорта (IESF) против команды Индонезии в дисциплине Dota 2 из-за решения организации допустить российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны, сообщил игрок украинской сборной Иван Бондарев, передает портал dota2.ru. Команда занимала первое место в группе D.

После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях, — сказал Бондарев.

Российские киберспортсмены не имели права выступать на соревнованиях за рубежом со своим флагом с 18 апреля 2022 года. 28 августа международная федерация киберспорта сняла этот запрет. В голосовании приняли участие 70 делегатов. Из них 32 человека поддержали решение об аннулировании запрета на выступления с российской символикой.

Украинские власти ранее внесли в черный список двух киберспортсменов страны за игру с россиянами. Речь идет об игроках команды Team Spirit (Dota 2) Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове. Они являются членами коллектива уже на протяжении трех лет. Команда ранее одержала победу на престижном турнире PGL Arlington Major.

Российско-украинский коллектив обошел китайскую команду PSG.LGD в финале соревнований. Призовой фонд турнира составил $500 тысяч.