Украинские футболисты вышли на чемпионат Европы по футболу

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency

Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Команда сыграет на чемпионате в четвертый раз подряд. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

Голами в составе сборной Украины отметились Виктор Цыганков на 54-ой минуте и Михаил Мудрик на 84-ой. У исландцев отличился Альберт Гудмундссон. Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е: соперниками команды станут сборные Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

Ранее сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф и впервые в истории получила право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Тбилиси. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F, они сразится за победу с командами сборных Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

До этого товарищеский матч между сербской «Црвеной звездой» и петербургским «Зенитом» начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Игра состоялась в Белграде. На трибунах фанаты вывесили огромный баннер «Москва 22.03. Скорбим». Футболисты обеих команд при этом сыграли в траурных повязках.