Украинские дзюдоисты бойкотируют турнир в Монголии из-за допуска россиян

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Глава Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаил Кошляк в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) заявил о том, что спортсмены не поедут на турнир Большого шлема в монгольский Улан-Батор. По его словам, это связано с допуском к соревнованиям российских и белорусских дзюдоистов.

Вопреки рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и мартовскому решению Международной федерации дзюдо (IJF) об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех стартов, сейчас все переиграли. Мы просто не можем поступить как-то иначе, — написал Кошляк.

Турнир пройдет в Улан-Баторе с 24 по 26 июня. Российские и белорусские дзюдоисты будут участвовать в нем в нейтральном статусе.

27 февраля IJF приостановила полномочия президента России Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации.