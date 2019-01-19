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Украинской легкоатлетке разрешили выступать в России

Наталия Погребняк Александр Деревнин/youtube.com

Наталия Погребняк

спорт [ версия для печати ]

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила украинской бегунье Наталии Погребняк выступать на национальных соревнованиях по лёгкой атлетике в России.

«Наталия вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах», — цитирует ТАСС исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александра Паркина.

В январе 2017 года она вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина. 

Полноценная смена спортивного гражданства для легкоатлетки пока невозможна. Право представлять Россию на международной арене появится у спортсменки с восстановлением ВФЛА в правах.

30-летняя Погребняк — заслуженный мастер спорта Украины. Она чемпионка Европы (2010 года) в эстафете 4×100 м (вместе с Елизаветой Брызгиной, Марией Ремень и Олесей Повх).

Как писал News.ru, МОК мог скрыть доказательства невиновности россиян перед ОИ.


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