Украинская фехтовальщица не пожала руку родившейся в России сопернице Украинская фехтовальщица Кривицкая отказалась пожать руку сопернице из Грузии

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Кривицкая (справа)

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая на чемпионате Европы отказалась от рукопожатия с Майей Гучмазовой, родившейся во Владикавказе, но представляющей Грузию. Поединок закончился со счетом 15:9 в пользу первой. Однако он считается оконченным только после рукопожатия. Схватку двух спортсменок транслировали на YouTube-канале чемпионата Европы по фехтованию.

Гучмазова после выходки Кривицкой поинтересовалась, почему «им» все можно. Более того, свое возмущение она сопроводила ненормативной лексикой.

Ранее саблистка и олимпийская чемпионка с Украины Ольга Харлан, которая в прошлом году отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, заявила, что россияне, которые выступают в международных соревнованиях в нейтральном статусе, по возвращении в РФ празднуют победы с использованием национального флага. Она также отметила, что спортсменов, которые получают финансирование от властей РФ, нельзя допускать к Олимпиаде.

Российская пловчиха Юлия Ефимова недавно получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). Спортсменка будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ефимова стала единственным из российских пловцов с нейтральным статусом.