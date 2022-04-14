Украинская биатлонистка: стране нужно единство, а идёт поиск предателей

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова, являющаяся натурализованной спортсменкой, родившейся в России, выразила удивление в связи с исключением из состава сборной Украины. Об этом Абрамова написала в социальной сети.

Сегодня с большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения, — написала Абрамова.

При этом спортсменка подтвердила, что в день начала спецоперации покинула Украину и в итоге переехала в Россию к своей полуторагодовалой дочери.

Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовская область, по независимым от меня причинам я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России, — объяснила Абрамова.

33-летняя биатлонистка добавила, что не понимает, на каком основании из неё сделали предателя, и добавила, что сейчас Украина нуждается в единстве, которого в стране не наблюдается.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим! И сейчас у меня также болит сердце за всех людей, которые страдают, за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб. Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей, — заключила Абрамова.

Весь текст сообщения спортсменка написала на русском языке, отключив возможность комментариев.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак покинул свой пост под давлением общественности. Оно вызвано тем, что чиновник помог уроженкам России Екатерине Бех и Оксане Москаленко покинуть территорию Украины после начала спецоперации 24 февраля.