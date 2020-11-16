Украинская биатлонистка сломала позвоночник

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Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после призыва биатлониста Тарьей Бё, который потребовал от Российской Федерации извиниться за допинговые нарушения, дал ответ спортсмену.

О каких извинениях каждый раз просят наши иностранные друзья-соперники? Вот кто в данной ситуации должен извиняться? Дзюба должен перед Тарьей Бё извиниться? Ребята требуют принести то, не знаю что. И...