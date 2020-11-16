Украинская биатлонистка сломала позвоночник

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко получила тяжёлую травму в результате ДТП. Об этом сообщила вице-президент «ДЮФШ Европа Прилуки» Валентина Цербе-Несина в Facebook.
Авария случилась в селе Токари Сумской области. Спортсменка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал, а 19-летняя спортсменка получила перелом позвоночника. Ей провели операцию, в данный момент она не чувствует ног. Родные биатлонистки начали сбор средств на реабилитацию.
Предполагается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Алина Мирошниченко является многократным призёром женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.
Ранее NEWS.ru писал, что биатлонистка Сливко пропустила первую контрольную гонку из-за болезни.