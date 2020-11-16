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Украинская биатлонистка сломала позвоночник

12:18, 16 ноября 2020 68
Алина Мирошниченко Алина Мирошниченко Фото: Валентина Цербе- Несина/facebook.com

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко получила тяжёлую травму в результате ДТП. Об этом сообщила вице-президент «ДЮФШ Европа Прилуки» Валентина Цербе-Несина в Facebook.

Авария случилась в селе Токари Сумской области. Спортсменка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал, а 19-летняя спортсменка получила перелом позвоночника. Ей провели операцию, в данный момент она не чувствует ног. Родные биатлонистки начали сбор средств на реабилитацию.

Предполагается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Алина Мирошниченко является многократным призёром женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.

Ранее NEWS.ru писал, что биатлонистка Сливко пропустила первую контрольную гонку из-за болезни.

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