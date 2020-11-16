Украинец стал самым сильным человеком на Земле

https://static.news.ru/photo/a9ddfac4-281c-11eb-8968-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/novikov_strong

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека на планете, победив на соревнованиях The World’s Strongest Man 2020 во Флориде. Об этом сообщается на странице турнира в Instagram.

24-летний уроженец Киева стал самым молодым атлетом, завоевавшим такой титул. Он выиграл соревнования в «фермерской» походке с результатом 160 кг на 56 метров.

Он также установил новый мировой рекорд в становой тяге — 537,5 кг. Второе место занял британец Адам Бишоп, третье — канадец Жан Франсуа Карон.

5 ноября NEWS.ru писал, что самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин установил рекорд, сдвинув самолёт.

Сам Нигматуллин рассказал журналистам, как начал день перед тем, как взяться за столь нелёгкое дело. Он провёл тренировку, затем съел немного мяса. Эльбрус признался, что он испытывал сомнения, удастся ли ему установить такое достижение. По его словам, он сдвигал более лёгкие самолёты и другой модификации. А с этим «Боингом» пару месяцев назад он не справился. В итоге он выразил удовлетворение результатом.