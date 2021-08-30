Украинский паралимпиец объяснил, почему отошёл от россиян на награждении

Украинский спортсмен Игорь Цветков рассказал, почему отошёл от российских паралимпийцев на церемонии награждения медалями. По его словам, он сделал это «из уважения к Украине». Свой поступок он объяснил в Facebook.

Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому своё... С Украиной в сердце, — оправдался Цветков.

Он занял второе место на стометровом забеге среди спортсменов с нарушением координации, обогнав россиянина Артёма Калашяна, но уступив первое место другому спортсмену из России, Дмитрию Сафонову.

На церемонии награждения медалями Цветков отошёл в сторону, чтобы быть как можно дальше от россиян. Поступок украинца Международный паралимпийский комитет объяснил отсутствием у Сафонова и Калашяна масок: согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, Цветков имел право не фотографироваться с российскими спортсменами.

Ранее паралимпийская чемпионка рассказала о штрафах, которые накладывали на украинских спортсменов за контакты с русскими.