Украина выступила с резким заявлением о возможном возвращении команд из РФ Президент УАФ выступил против возвращения российских команд в мировой спорт

Фото: Ben Mcshane/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко на XXVII конгрессе организации выступил против допуска российских команд к международным соревнованиям, трансляция велась на YouTube. Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной, пока идет СВО.

Моя позиция по участию российских команд остается неизменной — пока продолжается СВО, вопрос их допуска не может рассматриваться, — сказал он.

Ранее УАФ выступила с призывом к союзу европейских футбольных ассоциаций. Украина потребовала не допускать российские команды до любых международных соревнований. В заявлении также сказано, что организация считает снятие каких-либо ограничений недопустимым в условиях продолжения конфликта на Украине.

До этого глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что надеется на возвращение футболистов из РФ на мировую арену. По его словам, если россияне снова будут принимать участие в международных турнирах, то это будет означать разрешение ситуации на Украине. Он подчеркнул, что футбол нужно использовать для объединения людей и стран.

Кроме того, издание The Independent сообщило, что УЕФА подготавливается к возможному возвращению России в ряды европейского футбола, однако окончательное решение будет принято только после завершения украинского кризиса.