Уйти красиво: чем запомнилась карьера фигуристки Турсынбаевой

Элизабет Турсынбаева — удивительная фигуристка. На своём спортивном веку она успела сменить гражданство, уехать в Канаду к Брайану Орсеру и спустя некоторое время вернуться обратно к Тутберидзе (совершила мощный камбэк задолго до Евгении Медведевой), войти в историю как первая фигуристка в мире, исполнившая на взрослых соревнованиях четверной прыжок. И это в эпоху доминирования российских спортсменок! Накануне Турсынбаева объявила о завершении карьеры. Рассказываем о её непростом, но запоминающемся пути в большом спорте.

Отъезд в Казахстан

Элизабет Турсынбаева родилась в Москве, а свой путь в фигурном катании начинала в обычных секциях. Однако когда стало понятно, что у девочки есть задатки, было принято пробоваться в группу к сильному специалисту. Так в 12 лет состоялась встреча с Этери Тутберидзе. Эта встреча изменила многое. Тренер согласилась принять Турсынбаеву в свою группу и вряд ли пожалела о своём решении. Юная фигуристка сразу начала давать результат: победы на столичных соревнованиях, попадание в сборную города. Всё складывалось хорошо. Но союз быстро распался.

Через полтора года фигуристка по настоянию родителей сменила спортивное гражданство — стала спортсменкой Казахстана. Вслед за этим ей пришлось сменить место тренировок, и выбор пал на группу Брайана Орсера в Канаде.

Элизабет Турсынбаева Сергей Булкин/NEWS.ru

Успех в юниорах и провал на Олимпиаде

К большому везению фигуристки, переход прошёл совсем безболезненно. Элизабет и Брайан нашли общий язык, что способствовало быстрой адаптации. Более того, канадский специалист с самого начала отмечал невероятный потенциал своей новой подопечной. Он говорил, что она может вырасти в сильнейшую фигуристку в мире.

Результаты на юниорских соревнованиях действительно намекали на большие перспективы. Они с Брайаном Орсером взяли четыре медали этапов Гран-при, дважды останавливались в топ-5 на чемпионатах мира. Однако как только фигуристка перешла во взрослые соревнования, всё резко оборвалось. Элизабет заметно сбавила в технике, что ожидаемо сказалось на результатах. Подопечная Орсера в одночасье из лидеров мирового фигурного катания превратилась в середняка. 9-е место на чемпионате мира, 12-е на Олимпиаде — это явно не то, к чему стремилась фигуристка.

Мощное возвращение к Тутберидзе

Неудачное выступление на Играх в Пхёнчхане сподвигло Турсынбаеву задуматься о будущем. Его она видела рядом с Этери Тутберидзе. Первой шаг навстречу возвращению сделала мама фигуристки. Она набрала тренеру и попросилась обратно в группу, но принять итоговое решение Этери смогла лишь после общения с самой Элизабет.

Возвращение в бывшую группу придало фигуристке дополнительный импульс. Буквально за считаные месяцы Лиза смогла набрать прежние кондиции. И тут же снова пошли результаты: медали «челленджеров», серебро на Универсиаде и на чемпионате четырёх континентов. Однако главная медаль того сезона, да и всей карьеры фигуристки, случилась на чемпионате мира 2019 года. На турнире в Сайтаме Турсынбаева заняла сенсационное второе место, оставив позади себя Евгению Медведеву и сильных японок. Но одной сенсацией дело не закончилось — в произвольной программе фигуристка приземлила четверной сальхов (впервые начала осваивать этот элемент в группе Орсера). Тем самым Турсынбаева стала первой в мире фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях. Историческое достижение! К слову, это серебро стало первой медалью с чемпионатов мира в истории женского одиночного катания Казахстана.

Но одним четверным сальховом дело не ограничилось. Через неделю после чемпионата мира в Сети появилось видео, на котором фигуристка исполняет тройной аксель. С таким сумасшедшим набором фигуристка могла конкурировать даже с мощным трио Тутберидзе (Трусова — Щербакова — Косторная), которое готовилось вступить во взрослые соревнования с нового сезона.

Борьба с травмой

Однако ни до какой конкуренции дело не дошло. Не успел стартовать сезон-2019/20, как последовала череда снятий. В итоге фигуристка смогла принять участие только на Shanghai Trophy. Она заняла на этом турнире второе место, но качество и уровень проката сильно отличались от того, что показывала фигуристка в лучшей своей форме. Впоследствии выяснилось, что на Shanghai Trophy фигуристка выступала с травмой.

После этого турнира ей пришлось серьёзно заняться своим здоровьем. Кто-то писал, что у фигуристки проблемы с опорно-двигательным аппаратом, кто-то говорил о стрессовом переломе. Точный диагноз и характер повреждений так и остались в секрете.

Почти два года фигуристка лечилась и восстанавливалась от травмы. Впервые после долгого перерыва Турсынбаева появилась на льду перед публикой в марте 2021 года на показательных выступлениях группы Тутберидзе. Однако полноценно вернуться в тренировочный и соревновательный процесс ей так и не удалось. Травма и её последствия оказались сильнее её стремления вернуться на лёд.

В своём прощальном посте фигуристка как раз отметила, что ей не удалось справиться со своими проблемами.

Впрочем, Турсынбаевой не стоит сильно грустить по этому поводу. Фигуристка имела продолжительную (по меркам современного фигурного катания уж точно) и весьма успешную карьеру. Она уходит, оставив след не только в истории своей страны, но и в истории фигурного катания. Это дорогого стоит.