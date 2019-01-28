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Уходящему в ПСЖ Паредесу в «Зените» не нашлось замены

Леандро Паредес Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес

спорт [ версия для печати ]

Бывший футболист Андрей Кобелев прокомментировал уход из петербургского «Зенита» аргентинца Леандро Паредеса.

«Сейчас мы видим, что в центральной зоне у команды нет игрока, который направлял бы атаки, задавал темп и так далее. Без Паредеса связующего в „Зените“ на сегодняшний день нет», — цитирует бывшего футболиста «Советский спорт».

Кобелев добавил, что решить проблему может появление в оптимальной форме на поле эквадорца Кристиана Нобоа, который «ничем не уступает Паредесу, а может, даже превосходит аргентинца в каких-то моментах».

Паредес в ближайшее время должен присоединиться к французскому ПСЖ. Петербургский клуб приобрёл Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 млн евро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как сообщал News.ru, «Зенит» хочет отдать Паредеса ПСЖ вместо «Челси».


#футбол #Зенит #ЛеандроПаредес
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