UFC потребовали засудить и назвали «мусором»

https://news.ru/storage/news/0c0c0c4ded1cf1ef898ed1cd4a024e79/98e25a24-71b2-45e5-9016-3f762ccb09ac_850.jpg Dave Mandel/Sherdog.com

Бывший боец UFC Марк Хант

Бывший боец UFC Марк Хант снова раскритиковал руководство организации за то, что бой Джона Джонса и Александра Густафссона не отменён, а перенесён, несмотря на положительную допинг-пробу Джонса.

«Переносить все шоу за неделю до старта из-за жульнического продвижения допинга ненормально. Джон Джонс — никчемная маленькая жульничающая крыса. Эта дерьмовая компания всегда продвигала жуликов. Надеюсь, вас засудят, вы грёбаный мусор. И да, с новым допинговым годом вас», — цитирует Ханта MMA Mania.

Ранее Хант выступил с похожим заявлением в Instagram.

В крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам он утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе.

Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.

Нурмагомедов увидел политику в решении по Джонсу, писал News.ru.