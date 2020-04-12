UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

https://static.news.ru/photo/025ef870-7ca0-11ea-bf34-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/user/UFC

Всемирный бойцовский промоушен UFC опубликовал видео победного боя Фёдора Емельяненко. При этом сам знаменитый боец выступает в рамках Bellator, который является прямым конкурентом UFC.

Ролик размещён на официальном YouTube-канале UFC. Победный поединок Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.

Пока из-за мировой пандемии коронавируса нет новых боёв, UFC публикует у себя на YouTube-канале старые. Ранее появились бои Чак Лидделл vs Тито Ортис, Джастин Гэтжи vs Майкл Джонсон, а также дебюты Хабиба Нурмагомедова, Камару Усмана, Исраэля Адесаньи, Стипе Миочича.

Как писал ранее NEWS.ru, стало известно, что турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменён из-за пандемии COVID-19. Как заявил президент UFC Дэйна Уайт, все старания организаторов, чтобы всё-таки провести бои, перечеркнул один телефонный звонок.