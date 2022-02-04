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UFC назначил бой Алексею Олейнику со шведом Латифи на 26 марта

Алексей Олейник в марте проведёт бой на турнире UFC Fight Night с Илиром Латифи
10:21, 05 февраля 2022
UFC назначил бой Алексею Олейнику со шведом Латифи на 26 марта Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник подписал контракт на бой со шведом Илиром Латифи. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 26 марта, сообщает MMA Junkie.

По информации ресурса, встреча пройдёт в американском Коламбусе. Главным событием турнира станет бой австрийца Александра Ракича, соперник которого определится позже.

44-летний Олейник выступает под эгидой UFC с 2014 года. Он находится на серии из трёх поражений подряд. Всего российский боец одержал 59 побед в карьере, потерпел 16 поражений и одну встречу завершил вничью.

На счету 38-летнего Латифи 15 побед и восемь поражений. Он должен был провести бой 19 февраля в Лас-Вегасе с Александром Романовым, но молдавский спортсмен был вынужден сняться из-за травмы.

В начале января Олейник попал в аварию, из-за которой врачи на месяц запретили ему проводить бои. В связи с этим он не смог выйти на бой с американцем Грегом Харди, который был запланирован на 22 января.

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