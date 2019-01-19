UEFA показал официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

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Участники плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона сыграют бело-оранжевым мячом. Производителем инвентаря стала компания Adidas.

Фотография спортивного снаряда размещена на официальной русскоязычной странице UEFA в Twitter

На мяче изображён главный клубный трофей Старого света, а также надпись Madrid 19 — финальный матч состоится 1 июня текущего года на испанском стадионе Wanda Metropolitano. Арена является домашней для мадридского «Атлетико» и вмещает около 60 тысяч зрителей.

Ранее News.ru сообщал о готовности лондонского «Челси» оформить переход своего игрока — бельгийца Эдена Азара — в мадридский «Реал». «Пенсионеров» устроит сумма в €100 млн.