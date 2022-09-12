«Удивлена такому резонансу»: Виролайнен о переходе в сборную Финляндии Биатлонистка Виролайнен заявила, что не собиралась делать громких заявлений о намерении выступать за финскую сборную

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Биатлонистка Дарья Виролайнен

Биатлонистка Дарья Виролайнен в беседе с Sports.ru сообщила, что не ожидала такого резонанса в России из-за своего желания выступать под флагом Финляндии. Она отметила, что не собиралась делать громких заявлений о смене спортивного гражданства. По ее словам, она уже несколько лет живет в Финляндии и сейчас планирует вернуться в спорт после рождения ребенка.

Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьей мы уже шесть лет тут живем. Я выступаю — точнее, тренируюсь — за местный клуб, бежала за него пока только однажды. Семь месяцев назад я родила третьего ребенка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс, — сказала спортсменка.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ранее сообщила, что ее дочь Виролайнен, скорее всего, будет выступать за сборную Финляндии. У нее есть финские корни, и она хочет продолжить карьеру, что сейчас невозможно сделать под российским флагом, отметила экс-спортсменка.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). 29 марта IBU приостановил членство Cоюза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.