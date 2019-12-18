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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что у России есть шансы обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выиграть суд.

Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права. У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы выиграть суд, —...