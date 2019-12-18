Всемирная федерация киберспорта (Global Esports Federation) учреждена в Сингапуре, где будет находиться её штаб-квартира.
Президентом новой организации стал Крис Чан из Национального олимпийского комитета Сингапура. Вице-президентом федерации назначен Эдвард Ченг из Tencent, сообщает Esports Observer.
GEF планирует создавать национальные киберспортивные федерации, органы для контроля над допингом и комиссии для игроков.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о запуске киберспортивного турнира по PES-2020, посвящённому чемпионату Европы 2020 года, писал NEWS.ru.
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