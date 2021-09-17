Ученица Тутберидзе победила на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

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Российская фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, победила на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 233,08 балла. Второе место заняла ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина. В её активе 206,20 балла. Софья Самоделкина, выступающая под руководством Сергея Давыдова, остановилась на третьей строчке (202,39).

Следующий юниорский этап Гран-при состоится с 22 по 25 сентября в Словении.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, победила на этапе юниорского Гран-при в Кошице.