16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Ученица Тутберидзе победила на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

14:04, 18 сентября 2021
Ученица Тутберидзе победила на этапе юниорского Гран-при в Красноярске Софья Акатьева Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, победила на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 233,08 балла. Второе место заняла ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина. В её активе 206,20 балла. Софья Самоделкина, выступающая под руководством Сергея Давыдова, остановилась на третьей строчке (202,39).

Следующий юниорский этап Гран-при состоится с 22 по 25 сентября в Словении.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, победила на этапе юниорского Гран-при в Кошице.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео