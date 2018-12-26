Убийство фигуриста Тена могли заказать

https://news.ru/storage/news/216206485d300dbc0455703254795491/e880f56e-7a07-461e-b546-901d6c310d53_850.jpg deerstop/wikimedia.org

Денис Тен

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен мог быть убить целенаправленно и намеренно. Об этом заявил адвокат семьи погибшего фигуриста Нурлан Устемиров.

«Мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые представлены, присутствуют противоречия. Мы их насчитали около 14. В совокупности они указывают на то, что это было заказное преступление», — цитирует Устемирова «Sputnik Казахстана».

25-летний Тен был убит 19 июля 2018 года. В центре Алма-Аты Денис застал двух человек за кражей зеркал с его автомобиля. Из-за полученных в потасовке ножевых ранений фигурист умер в больнице.

Ранее News.ru сообщал, что подозреваемым по делу об убийстве Тена продлили сроки содержания под стражей.