Убийство фигуриста Тена могли заказать

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен мог быть убить целенаправленно и намеренно. Об этом заявил адвокат семьи погибшего фигуриста Нурлан Устемиров.
«Мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые представлены, присутствуют противоречия. Мы их насчитали около 14. В совокупности они указывают на то, что это было заказное преступление», — цитирует Устемирова «Sputnik Казахстана».
25-летний Тен был убит 19 июля 2018 года. В центре Алма-Аты Денис застал двух человек за кражей зеркал с его автомобиля. Из-за полученных в потасовке ножевых ранений фигурист умер в больнице.
Ранее News.ru сообщал, что подозреваемым по делу об убийстве Тена продлили сроки содержания под стражей.