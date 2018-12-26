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Убийство фигуриста Тена могли заказать

Денис Тен deerstop/wikimedia.org

Денис Тен

спорт [ версия для печати ]

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен мог быть убить целенаправленно и намеренно. Об этом заявил адвокат семьи погибшего фигуриста Нурлан Устемиров.

«Мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые представлены, присутствуют противоречия. Мы их насчитали около 14. В совокупности они указывают на то, что это было заказное преступление», — цитирует Устемирова «Sputnik Казахстана».

25-летний Тен был убит 19 июля 2018 года. В центре Алма-Аты Денис застал двух человек за кражей зеркал с его автомобиля. Из-за полученных в потасовке ножевых ранений фигурист умер в больнице.

Ранее News.ru сообщал, что подозреваемым по делу об убийстве Тена продлили сроки содержания под стражей.


#денистен #убийство #фигурноекатание #происшествия #заказноеубийство
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