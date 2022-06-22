Уайлдер сделал прогноз на бой Джошуа против Усика Уайлдер спрогнозировал победу Усика над Джошуа

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS дал прогноз на бой британца Энтони Джошуа против украинца Александра Усика. По мнению американца, победу одержит последний.

Думаю, победит Усик. Кто-то поспорит со мной, но это бокс. Посмотрим, что будет, но я поставлю на Усика, — заявил Уайлдер.

В бою, который пройдет 20 августа, будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику после того, как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.

Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях. Джошуа во второй раз проиграл при 24 победах.

20 апреля Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой-реванш между Усиком и Джошуа. Британский боксер также поставил на украинца.