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Очередная юная фигуристка призналась в применении допинга

Дарина Бальченко Дарина Бальченко/vk.com

Дарина Бальченко

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Дарина Бальченко рассказала, что принимает «правильный» допинг. Об этом 14-летняя спортсменка заявила, отвечая на вопрос в ASKfm.

«Ну, смотря что, наверное, принимаю», — написала Бальченко в этой социальной сети.

На вопрос, не опасается ли она повторения ситуации с Анастасией Шаботовой, Дарина ответила, что ей всё равно.

Бальченко занимается в СШОР ЦСКА им. С. Жука под руководством тренера Марины Селицкой.

Ранее News.ru сообщал, что в Сербии слова Шаботовой о допинге расценили как неудачную шутку.


#допинг #фигурноекатание #АнастасияШаботова #ДаринаБальченко
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