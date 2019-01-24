Очередная юная фигуристка призналась в применении допинга

Российская фигуристка Дарина Бальченко рассказала, что принимает «правильный» допинг. Об этом 14-летняя спортсменка заявила, отвечая на вопрос в ASKfm.
«Ну, смотря что, наверное, принимаю», — написала Бальченко в этой социальной сети.
На вопрос, не опасается ли она повторения ситуации с Анастасией Шаботовой, Дарина ответила, что ей всё равно.
Бальченко занимается в СШОР ЦСКА им. С. Жука под руководством тренера Марины Селицкой.
Ранее News.ru сообщал, что в Сербии слова Шаботовой о допинге расценили как неудачную шутку.