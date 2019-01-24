Очередная юная фигуристка призналась в применении допинга

https://news.ru/storage/news/b1e10330835566918f0c1a8d41e686ff/daef4385-9ddf-4f74-8d2b-9152f4927156_850.jpg Дарина Бальченко/vk.com

Дарина Бальченко

Российская фигуристка Дарина Бальченко рассказала, что принимает «правильный» допинг. Об этом 14-летняя спортсменка заявила, отвечая на вопрос в ASKfm.

«Ну, смотря что, наверное, принимаю», — написала Бальченко в этой социальной сети.

На вопрос, не опасается ли она повторения ситуации с Анастасией Шаботовой, Дарина ответила, что ей всё равно.

Бальченко занимается в СШОР ЦСКА им. С. Жука под руководством тренера Марины Селицкой.

Ранее News.ru сообщал, что в Сербии слова Шаботовой о допинге расценили как неудачную шутку.