У сборной Украины на Евро-2024 будет особая охрана Bild: Германия предоставит сборной Украины особую охрану на Евро-2024

Сборная Украины будет взята под особую охрану на чемпионате Европы по футболу, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью изданию Bild. По ее словам, это является вызовом для немецких правоохранителей, не уточнив, какая опасность грозит украинским футболистам и от кого она исходит.

Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту, — сказала она.

В марте тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину со сборов в Турции. В клубе отметили, что пытались отговорить его от этого поступка, но повлиять на решение возможности не было. Отмечается, что Касьяненко должен был лететь из Антальи в Кишинев, однако в аэропорт он не вернулся. В итоге уроженец Луганска уехал в Майами. В ФК предупредили, что аннулируют на Украине его тренерскую лицензию.