У российского футболиста случился инсульт во время матча В Орле врачи спасли 20-летнего футболиста после инсульта во время матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи орловской областной клинической больницы спасли 20-летнего футболиста, у которого случился инсульт во время матча, сообщила пресс-служба регионального Департамента здравоохранения. Молодой спортсмен успел отыграть на поле несколько минут, после чего у него закружилась голова и появились первые признаки инсульта.

20-летнего футболиста спасли врачи областной клинической больницы. У него случился инсульт прямо во время матча любительских команд. Данил успел отыграть всего несколько минут на поле, после чего у него закружилась голова, начались проблемы с речью и ослабла правая рука. С поля спортсмена увезли в областную больницу, — говорится в сообщении.

Медики сначала провели футболисту тромболитическую терапию, чтобы минимизировать последствия инсульта, однако она оказалась неэффективна. Тогда врачи приняли решение механически удалить тромб из сосудов головного мозга. После операции у спортсмена восстановились движения в правой руке и пришла в норму речь. Сейчас молодой человек проходит финальные обследования и готовится к выписке.

Ранее у футболиста «Лутон Тауна» Тома Локьера произошла остановка сердца на матче чемпионата Англии. Спортсмен упал на поле без сознания, но позже пришел в себя. В медслужбе клуба сообщили, что до этого футболист проходил дополнительное обследование и его состояние было стабильным.