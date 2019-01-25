У Роналду могут отобрать госнаграды из-за судимости

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду может лишиться государственных наград, которые он получил за спортивные достижения, из-за проблем с уплатой налогов в Испании.
Как сообщает AFP, канцлер, занимающийся госнаградами, решит, останутся ли у футболиста его ордена. С таким заявлением выступил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.
«Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать — применим ли закон в этом случае», — сказал ди Соуза.
Когда канцлер примет соответствующее решение, не уточняется.
Португалец был награждён орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после того, как вместе со сборной победил на чемпионате Европы. У него также есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейра.
Ранее News.ru сообщал, что Роналду приговорён к 23 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов. Решение вынес суд Мадрида. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 19 млн евро.