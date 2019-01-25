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У пятикратного чемпиона Игр обнаружили рак

Натан Эдриан Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Натан Эдриан

спорт [ версия для печати ]

Американский пловец Натан Эдриан болен раком. Об этом заявил сам пятикратный олимпийский чемпион в Instagram.

«Делал прививку от гриппа и почувствовал себя нехорошо. После нескольких тестов узнал, что у меня обнаружили злокачественные новообразования яичек. Я начал лечение. Прогноз хороший — мы нашли рак рано», — написал 30-летний Эдриан.

Также Натан поделился своими планами на будущее. Эдриан планирует вернуться в спорт и принять участие в Олимпиаде в Токио.

«Теперь собираюсь получить образование в области медицины. Сделаю это раньше, чем планировал. Попытаюсь изменить существующее положение дел в вопросах мужского здоровья», — заключил Эдриан.

Ранее News.ru сообщал, что употребление колбасы повышает риск появления рака.


#плавание #НатанЭдриан
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