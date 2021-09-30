«У норвежцев это в крови — гадить»: Резцова поддержала биатлониста Логинова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова ответила на слова норвежца Тарье Бё, назвавшего российского спортсмена Александра Логинова мошенником. Бывшая биатлонистка считает, что норвежцы только и занимаются тем, что пытаются очернить спортсменов из РФ. Её слова передаёт Sport24.

У норвежцев это в крови — гадить и поливать грязью российских спортсменов. Так было раньше, так происходит и сейчас, — сказала Резцова.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону рассказала, что в её время норвежцы были наглыми на лыжне — они били по палкам, а сейчас выбрали другую тактику: называют россиян мошенниками.

Ну а сами чем лучше? Те ещё допингисты, если их там тоже всех проверить тщательнее. У самих рыльце в пушку, — добавила она.

Также Резцова пожелала Логинову не обращать внимание на подобные выпады норвежцев. Она считает, что не должно быть повторения прошлого сезона.

Норвежский биатлонист Тарьей Бё в своей автобиографии высказался о россиянине Александре Логинове. Он отметил, что ему было тяжело смириться с победой россиянина в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что Логинов ранее отбывал наказание за допинг.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о конфликте со старшим тренером сборной России Юрием Каминским, из-за которого он в ходе предсезонной подготовки перешёл в группу Сергея Башкирова.