«У Юли проблемы с головой»: Вяльбе об олимпийской чемпионке из России Вяльбе заявила, что олимпийская чемпионка Ступак имеет проблемы с головой

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Юлия Ступак

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак имеет «проблемы с головой», заявила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. По ее словам, которые передает «Спорт-Экспресс», если спортсменка не справится с психологическим состоянием, то рискует завершить карьеру после окончания сезона.

У Юлии [Ступак] есть небольшие проблемы с головой, и, если она их не исправит, я думаю, это будет для нее последний сезон. Никакого смысла нет. Надо тогда искать работу, заниматься другим. Жизнь продолжается. Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать, — высказалась Вяльбе.

Ступак вместе с другим олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым выступала в спринтерской гонке на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Лыжница выбыла в полуфинале, а Устюгов занял последнее место в забеге. Вяльбе заявила, что он был физически не готов к соревнованиям, поскольку имеет реальные проблемы со здоровьем.

Первое место в спринте на Всероссийской спартакиаде, которая проходила в Тюмени, занял Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за четыре минуты 11,55 секунды. Вторым финишировал Сергей Ардашев, третьим — Алексей Червоткин.