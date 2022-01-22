У китайской границы: итоги последнего этапа Кубка мира перед Олимпиадой

Поклонники российского биатлона вправе ожидать старт Олимпиады в Пекине со сдержанным оптимизмом. Команда провела качественный этап Кубка мира в итальянском Антхольце, завоевав два серебра в эстафете, а также золото и бронзу в личных гонках. Рассказываем подробнее о последних официальных соревнованиях накануне старта главного турнира четырёхлетия.

Индивидуальные особенности

Самым удачным стартом сезона для всей российской сборной стала мужская индивидуальная гонка в Антхольце. Сразу двое представителей команды оказались на пьедестале почёта, причём это были не лидеры команды Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Последний с тремя промахами занял достаточно высокое седьмое место, а первый к тому моменту ещё не успел восстановиться после коронавируса и пропускал гонку. Блистали же в составе сборной России андердоги. Антон Бабиков стал единственным биатлонистом, прошедшим все четыре огневых рубежа без промахов, что принесло ему сенсационную победу. На подиумы в Кубке мира спортсмен не заезжал больше пяти лет.

Вторым российским триумфатором стал Карим Халили, которого золота лишил единственный промах. Кстати, все остальные соперники промахнулись не меньше двух раз, так что россиянину удалось доехать до третьего места, пропустив вперёд норвежца Тарьея Бё, который с двумя промахами был гораздо сильнее россиянина ходом. Для Халили подиум стал первым в личных гонках на этапах Кубка мира в карьере.

Российские девушки в своей индивидуальной гонке не смогли поддержать победный почин мужчин. В отсутствие лидера команды Кристины Резцовой, которая планово пропускала старт, в команде не нашлось никого, кто смог бы на приличном уровне стрелять и поддерживать темп лидеров на дистанции.

Лучше всех на огневых рубежах отработала Ульяна Нигматуллина, которая допустила два промаха и замкнула десятку сильнейших. Правда, ходом россиянка выглядела чудовищно. Ставшая с теми же двумя неточным выстрелами второй француженка Жулия Симон выиграла у Нигматуллиной ногами больше двух минут!

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Эстафетные подвиги

Как оказалось позже, Нигматуллина, видимо, берегла силы для эстафеты. Она блестяще выступила на последнем этапе и втащила сборную России на пьедестал почёта. Команду едва не похоронила Ирина Казакевич, которая зашла аж на три штрафных круга, но подруга по команде выручила и её, и всю эстафетную четвёрку.

Бенефисом Нигматуллиной стал отрезок после заключительной стрельбы, где она играючи расправилась с соперницами. Далеко не последние биатлонистки мира Анаис Бескон и Федерика Санфилиппо были вынуждены лицезреть спину россиянки и бороться за бронзу. Блестяще в эстафете выступила и Кристина Резцова, которая на втором этапе привезла Казакевич 25-секундное преимущество над остальными соперницами.

Косплей Нигматуллиной устроил Эдуард Латыпов в мужской эстафетной гонке. Спортсмену, который только-только восстановился после коронавируса, доверили пробежать последний этап, который он начал со штрафного круга на «лёжке». Казалось, медали уплыли от россиян, но Латыпов продолжал биться и провел стойку с одним допом. После этого российский спортсмен красиво расправился с резервистами из сборных Франции и Германии, которые выигрывали у него 15 секунд. Очень важное серебро не только для сборной, но и лично для лидера сборной России.

Отдельно в эстафете хочется отметить Даниила Серохвостова. На своём втором этапе россиянин взял лишь один дополнительный патрон, а ногами пробежал лучше всех остальных. Он опередил даже грозного представителя Норвегии Тарьея Бё. Кстати, именно норвежцы, которые бежали в оптимальном составе, уверенно взяли золото, опередив россиян почти на две минуты.

Массовые мероприятия

Масс-старт в Антхольце стал первой гонкой для Латыпова, который переболел коронавирусом. Эдуард неплохо выглядел ходом, но стрелял чудовищно: на четырёх рубежах спортсмен допустил целых восемь промахов, но финишировал на достаточно высокой для такой жуткой точности 25-й позиции. Лучшим же из россиян стал Бабиков, который с четырьмя промахами приехал к финишу десятым. Спортсмен не попал в состав сборной на Олимпиаду, но будет первым запасным на случай непредвиденных обстоятельств.

Завершал программу этапа Кубка мира в Антхольце женский масс-старт, где Россию представляли четыре спортсменки. Все, особенно Кристина Резцова, выглядели прилично ходом, но на рубежах испытывали разной степени проблемы. Лидер сборной России до последнего боролась за место на подиуме, но шансов на медали, а может, и на борьбу за победу, Резцову лишил промах на заключительной стойке. Россиянка остановилась в шаге от пьедестала, пропустив вперёд итальянку Доротею Вирер, белоруску Динару Алимбекову и представительницу Франции Анаис Шевалье-Буше. В восьмёрку сильнейших также заехала Ульяна Нигматуллина.

В следующий раз болельщики увидят российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине. Очень хочется, чтобы главные победы сборной случились именно там.