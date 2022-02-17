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У россиянина Ислама Махачева сменился соперник за неделю до боя

Ислам Махачев получил нового соперника на турнире UFC Fight Night 202
10:13, 17 февраля 2022
У россиянина Ислама Махачева сменился соперник за неделю до боя Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Американец Бенеил Дариуш не сможет выйти на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC Fight Night 202. Его заменит другой американский боец — Бобби Грин, о чём сообщает портал Sherdog.

По информации портала, дата поединка осталась прежней — 26 февраля.

В активе Махачева 21 победа и одно поражение в профессиональных ММА. На счёту Грина 29 побед и 12 поражений.

Последний раз Махачев выходил в октагон 30 октября прошлого года, когда он одержал победу болевым приёмом над новозеландцем Дэном Хукером. В свою очередь Грин 6 ноября судейским решением победил немца Насрата Хакпараста.

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