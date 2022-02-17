У россиянина Ислама Махачева сменился соперник за неделю до боя

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Российские спортсменки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова завершили последнюю тренировку перед выступлением в произвольной программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ», отмечая, что Валиева в прогоне произвольной программы выполнила три четверных прыжка и допустила падение после четверного тулупа. Щербакова отметилась только одним четверным прыжком и откатала всю программу без ошибок. Трусова совершила два четверных прыжка, но сорвала двойной сальхов.

После окончания тренировки все российские спортсменки отказались от общения с прессой, причём Валиеву сопровождал член Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов. Произвольная программа в женском первенстве состоится 17 февраля в...