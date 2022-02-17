У россиянина Ислама Махачева сменился соперник за неделю до боя

Американец Бенеил Дариуш не сможет выйти на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC Fight Night 202. Его заменит другой американский боец — Бобби Грин, о чём сообщает портал Sherdog.
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В активе Махачева 21 победа и одно поражение в профессиональных ММА. На счёту Грина 29 побед и 12 поражений.
Последний раз Махачев выходил в октагон 30 октября прошлого года, когда он одержал победу болевым приёмом над новозеландцем Дэном Хукером. В свою очередь Грин 6 ноября судейским решением победил немца Насрата Хакпараста.