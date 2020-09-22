У главного тренера и двух игроков клуба «Салават Юлаев» выявлен COVID-19

У главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Томи Лямся и двух игроков команды, Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова, обнаружен коронавирус.
Как
Сейчас их самочувствие нормальное.
«Салават Юлаев» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает четвёртое место, набрав в восьми матчах 12 очков. В настоящее время у команды идёт матч регулярного чемпионата против «Сочи».
Ранее NEWS.ru писал, что хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля в полном составе отправлен на карантин. Команда пропустит ближайшие матчи. Результаты последних тестов, взятых 21 сентября, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды.
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