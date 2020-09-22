У главного тренера и двух игроков клуба «Салават Юлаев» выявлен COVID-19

https://static.news.ru/photo/fdadfed8-fcf2-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Томи Лямся и двух игроков команды, Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова, обнаружен коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, проведённые тесты на COVID-19 дали первично положительные результаты. Тренер и хоккеисты изолированы, они будут направлены на дополнительное обследование для подтверждения диагноза.

Сейчас их самочувствие нормальное.

«Салават Юлаев» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает четвёртое место, набрав в восьми матчах 12 очков. В настоящее время у команды идёт матч регулярного чемпионата против «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля в полном составе отправлен на карантин. Команда пропустит ближайшие матчи. Результаты последних тестов, взятых 21 сентября, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды.